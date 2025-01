VW shet fabrikën në rajonin kinez të Xinjiang

Volkswagen do të shesë të gjitha operacionet e tij në Xinjiang të Kinës, tha kompania të mërkurën, pas vitesh presioni në rritje për të braktisur praninë e tij në një rajon ku grupet e të drejtave kanë dokumentuar abuzime ndaj popullsisë ujgure.

Prodhuesi i makinave e bëri njoftimin në të njëjtën kohë kur tha se do të zgjaste partneritetin e tij me partnerin kinez SAIC me një dekadë deri në vitin 2040, një lëvizje e madhe nga prodhuesi gjerman i makinave në tregun e tij më të madh, ku shitjet kanë qenë në rritje.

VW dhe SAIC do t’ia shesin fabrikën e tyre në Xinjiang tek Shanghai Motor Vehicle Vehicle Certification (SMVIC), një njësi e Shanghai Lingang Development Group në pronësi shtetërore, e cila do të marrë të gjithë punonjësit e saj, thanë ata.

Fabrika e Xinjiang, e cila u hap në vitin 2013 dhe më parë montoi automjetin Santana të Volkswagen, ishte “zvogëluar” vitet e fundit, duke lënë rreth 200 punonjës për të kryer kontrollet përfundimtare të cilësisë dhe për t’i dorëzuar automjetet tregtarëve në rajon.

Objekti kishte kapacitetin për të prodhuar 50,000 njësi në vit, por nuk kishte prodhuar asnjë makinë që nga viti 2019.