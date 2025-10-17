WFP: 560 tonë ushqim hyjnë në Gaza çdo ditë që nga armëpushimi

Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) po dërgon rreth 560 tonë ushqim çdo ditë në Gaza që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, por paralajmëroi se dërgesat mbeten shumë më poshtë se sa nevojitet për të përmbushur nevojat urgjente të popullsisë, transmeton Anadolu.
“Armëpushimi ka hapur një dritare të ngushtë mundësie dhe WFP po lëviz shumë shpejt për të rritur ndihmën ushqimore dhe për të arritur te familjet që janë përballur me muaj bllokim të ndihmës, zhvendosje dhe uri”, u tha zëdhënësja e WFP-së, Abeer Etefa, gazetarëve në Gjenevë të premten.
Më 11-15 tetor, rreth 230 kamionë transportuan rreth 2.800 tonë furnizime ushqimore në Gaza, sipas Etefa-s. Dy konvoje shtesë hynë përmes kalimit ‘Kerem Shalom’ të enjten me miell gruri dhe furnizime ushqimore, megjithëse këto shifra ende po numëroheshin.
“Jemi ende nën atë që na nevojitet, por po ia dalim”, tha ajo duke vënë në dukje se dërgesat mesatare ditore të agjencisë kanë arritur në rreth 560 tonë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Për të sjellë ndihmën më afër familjeve, WFP ka pesë pika shpërndarjeje ushqimesh në të gjithë Gazën, duke synuar ta zgjerojë atë rrjet në 145 vende. Zëdhënësja tha se arritja e shkallës prej 145 pikash shpërndarjeje varet nga “vazhdimi i kamionëve që vijnë vazhdimisht”.
Etefa tha se nëntë furra buke janë aktualisht në funksion në Gaza, duke prodhuar mbi 100 mijë tufa bukë çdo ditë, secila me peshë 2 kilogramë dhe duke ushqyer një familje me 5 anëtarë për një ditë, rreth gjysmë milioni njerëz nga popullsia totale e Gazës prej mbi 2 milionë. WFP shpreson të rrisë numrin e furrave të bukës në 30 në të gjithë Gazën.
Agjencia ka para-pozicionuar gati 60 mijë tonë furnizime ushqimore në të gjithë Egjiptin, Jordaninë dhe brenda Izraelit për të mbështetur shpërndarjet ndërsa armëpushimi është në fuqi.
Sipas shifrave nga zëdhënësi i Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), Jens Laerke, duke cituar të dhënat izraelite të dhëna ndërmjetësve, 950 kamionë hynë në Gaza të enjten, përfshirë 8 që transportonin karburant dhe 3 që transportonin gaz, prej të cilëve 807 përmes kalimit ‘Kerem Shalom’ dhe 143 përmes kalimit ‘Kissufim’.
Një ditë më parë, kaluan 716 kamionë, 16 prej tyre me karburant dhe benzinë, me 623 që hynë përmes ‘Kerem Shalom’ dhe 93 përmes ‘Kissufim’. Këto shuma mbulojnë ndihmën që hyn përmes sektorit tregtar, donacionet dypalëshe dhe sistemet e koordinuara nga OKB-ja, me afërsisht një të tretën që menaxhohet përmes mekanizmave të OKB-së, tha ai.