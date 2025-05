WFP: Nuk ka prova që Hamasi po vjedh ndihmat humanitare

Programi Botëror i Ushqimit (WFP) nuk ka parë asnjë provë që Hamasi po vjedh ndihmat humanitare, tha drejtoresha ekzekutive e këtij organizmi të OKB-së për televizionin amerikan CBS.

“Jo, aspak,” u përgjigj Cindy McCain kur u pyet për këtë çështje.

“Këta njerëz janë të dëshpëruar dhe kur shohin një kamion të WFP-së që vjen, vrapojnë drejt tij,” shtoi ajo.

“Kjo nuk ka lidhje me Hamasin apo ndonjë krim të organizuar. Thjesht ka të bëjë me faktin që këta njerëz po vdesin nga uria – dhe ne do të vazhdojmë të hyjmë atje.” /mesazhi