Windows 10 po i vjen fundi – çfarë mund të bëjnë përdoruesit për të qëndruar të sigurt?

Siç është njoftuar më parë, sistemi operativ Windows 10 i Microsoft nuk do të mbështetet më pas 14 tetorit dhe u takon përdoruesve të zgjedhin një zgjidhje ose të gjejnë një alternativë.
Microsoft ka njoftuar se më 14 tetor 2025, mbështetja për Windows 10 do të përfundojë, që do të thotë se miliona kompjuterë në të gjithë botën do të mbeten pa përditësime të reja.
Shqetësues është fakti se patch-et e sigurisë nuk do të dorëzohen më nga ajo datë, kështu që çdo pajisje që mbetet me këtë sistem operativ do të jetë e ndjeshme ndaj sulmeve dhe mangësive serioze të sigurisë.
Ekspertët paralajmërojnë se thjesht vazhdimi i përdorimit të Windows 10 pa bërë asnjë ndryshim nuk është një ide e mirë sepse mund të çojë në probleme të mëdha në punën e përditshme.
Për të mbajtur përdoruesit të sigurt, ekzistojnë mundësi të ndryshme.
Zgjidhja më e thjeshtë është të kaloni në Windows 11, por kjo varet nga mosha dhe fuqia e vetë kompjuterit.
Për këtë qëllim, Microsoft ka përgatitur një mjet të veçantë që mund të përdoret për të kontrolluar nëse pajisja i plotëson kërkesat për instalimin e një sistemi të ri.
Ata që nuk duan ta ndryshojnë pajisjen menjëherë mund të zgjedhin programin Extended Security Updates. Është një shërbim me pagesë që jep kohë shtesë, megjithëse ende nuk dihet se sa do të zgjasë.
Ekziston gjithashtu mundësia për të përmirësuar Windows 10 në Windows 11 pa e riinstaluar plotësisht sistemin, që do të thotë se programet dhe dokumentet ekzistuese ruhen, por ekspertët paralajmërojnë se një përmirësim i tillë është teknikisht i vështirë dhe mund të jetë i pasigurt nëse nuk kryhet me kujdes.
Për ata që duan pavarësi të plotë nga Microsoft, ekziston Linux, një sistem operativ falas që ka provuar të jetë një alternativë e qëndrueshme dhe e sigurt për vite me radhë.
Megjithatë, ky hap përfshin gjithashtu disa mësime dhe përshtatje sepse është i ndryshëm nga ajo me të cilën janë mësuar përdoruesit e Windows.
Nëse asnjë nga mundësitë e mësipërme nuk hyn në lojë, atëherë ndoshta është koha për të blerë një laptop të ri.
Kur blini një pajisje të re, është e rëndësishme të mendoni afatgjatë.
Ekspertët rekomandojnë zgjedhjen e një laptopi me memorie të zgjerueshme dhe ruajtje SSD, dhe është veçanërisht e rëndësishme që bateria të jetë e zëvendësueshme.
Kur bëhet fjalë për procesorët, rekomandohet të zgjidhni modele mjaftueshëm të fuqishme për të përmbushur kërkesat e Windows 11 dhe programeve të ardhshme.
Tek Intel është i5 ose më i lartë nga gjenerata e 13-të, ndërsa tek AMD minimumi është Ryzen 5 nga gjenerata e pestë.
Pas këtyre rekomandimeve qëndrojnë ekspertët e Vjenës Reparaturnetzwerk, një rrjet prej rreth 150 biznesesh të vogla që riparojnë një gamë të gjerë pajisjesh, nga kompjuterët dhe laptopët te biçikletat, instrumentet muzikorë dhe madje edhe thikat e kuzhinës.
Qëllimi i tyre nuk është vetëm t’i mbajnë përdoruesit të sigurt, por edhe të zgjasin jetëgjatësinë e gjërave, të zvogëlojnë sasinë e mbeturinave dhe të tregojnë se riparimi shpesh ka më shumë kuptim sesa blerja e një të reje.