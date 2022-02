Windows 11 mund të funksionon në smartfonët Android

Për ta provuar postoi disa foto në rrjetin social Twitter. Ai thotë se Windows 11 në Pixel 6 është e përdorshme.

Microsoft ka një të kaluar deri diku të suksesshme me zhvillimin e sistemeve operative për pajisjet mobile. Por një zhvillues i vetëm ka arritur të instalojë Windows 11 në një pajisje Android 13 dhe nuk funksionon aq keq.

Raportuar nga Wccftech, një zhvillues i quajtur Danny Lin arriti të instalojë Windows 11 në një smartfon Pixel 6 përmes një makine virtuale.

And here’s Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab

— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022