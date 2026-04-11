WSJ: Irani ende zotëron mijëra raketa balistike

Irani ende posedon mijëra raketa balistike që mund t’i përdorë duke nxjerrë lëshues nga zonat nëntokësore të magazinimit, raportoi të premten gazeta Wall Street Journal, duke cituar burime, transmeton Anadolu.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se ushtria e Iranit “është e mposhtur. Ushtria e tyre është zhdukur. Ne kemi dëmtuar pothuajse gjithçka. Ata kanë shumë pak raketa. Kanë shumë pak kapacitet prodhimi. I kemi goditur fort”.
Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth gjithashtu ka thënë se programi raketor i Iranit është “praktikisht i shkatërruar”, me lëshues dhe raketa kryesisht të shteruara dhe joefektive.
Megjithatë, artikulli nga WSJ sugjeron se Irani mund të rindërtojë pjesë të forcës së tij raketore. Edhe pse më shumë se gjysma e lëshuesve të tij janë shkatërruar, dëmtuar ose groposur, shumë prej tyre mund të riparohen ose të rikuperohen.
Rezerva e raketave të Iranit gjithashtu është reduktuar afërsisht në gjysmë, por ai ende zotëron mijëra raketa balistike me rreze të mesme dhe të shkurtër veprimi që mund të nxirren nga magazinat ose vendet nëntokësore.
Thuhet se Irani tani ka dukshëm më pak se gjysmën e dronëve të tij fillestarë sulmues njëkahësh, pas përdorimit të madh dhe goditjeve ndaj objekteve të prodhimit. Megjithatë, sipas zyrtarëve, ai mund të sigurojë sisteme të ngjashme nga Rusia.
Një armëpushim dyjavor në luftën mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, që filloi më 28 shkurt, hyri në fuqi këtë javë pas ndërmjetësimit nga Pakistani, i cili gjithashtu po pret bisedime për t’i dhënë fund përfundimisht luftës.
Sipas autoriteteve të vendit, pothuajse 3.000 iranianë janë vrarë, ndërsa konflikti ka lënë të vdekur të paktën 13 ushtarakë amerikanë dhe ka plagosur dhjetëra të tjerë, si dhe ka ndërprerë trafikun në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyç për transportin e naftës.