Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, diskutuan të martën zhvillimet rajonale dhe mundësitë diplomatike për frenimin e tensioneve, sipas Ministrisë së Jashtme të Omanit, transmeton Anadolu.
Dy ministrat shqyrtuan zhvillimet në rajon, sfidat që lidhen me situatën aktuale dhe mundësitë diplomatike për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve, thuhet në një deklaratë të ministrisë.
Ata diskutuan gjithashtu përpjekjet për rifillimin e dialogut dhe negociatave mes Iranit dhe SHBA-së, në mënyrë që të zgjerohen fushat e mirëkuptimit mes palëve të përfshira dhe të parandalohet përhapja e krizës dhe pasojave të saj.
Ministrat theksuan “rëndësinë e garantimit të sigurisë së rrugëve detare dhe sigurimit të lundrimit të papenguar dhe tregtisë ndërkombëtare”, thuhet në deklaratë.
Ata nënvizuan gjithashtu nevojën për mbajtjen hapur të kanaleve politike dhe diplomatike, me qëllim ndërtimin e besimit dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura.
Ministria bëri të ditur se të dyja palët theksuan rëndësinë e vazhdimit të “përpjekjeve të përgjegjshme diplomatike” dhe ndjekjes së qasjeve të bazuara në dialog, interesa të përbashkëta dhe respektimin e sovranitetit të shteteve, me synimin për arritjen e zgjidhjeve të balancuara dhe të qëndrueshme që mbështesin sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Araghchi mbërriti të hënën në kryeqytetin e Omanit, Maskat, nga Pakistani, ku mori pjesë në një takim të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik.
Vizita u zhvillua në kuadër të përpjekjeve diplomatike për të ringjallur mirëkuptimin mes Iranit dhe SHBA-së, të arritur përmes ndërmjetësimit pakistanez pas konfliktit ushtarak që nisi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt.
Memorandumi 14-pikësh i Islamabadit, i arritur në qershor, përcaktoi një kornizë për uljen e tensioneve, duke përfshirë marrëveshje për sigurinë detare në Ngushticën e Hormuzit, lehtësimin e sanksioneve dhe ndërprerjen e armiqësive.
Megjithatë, mosmarrëveshjet lidhur me zbatimin e tij dhe rifillimi i përballjeve ushtarake kanë penguar arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme, duke bërë që lundrimi përmes kësaj rruge strategjike ujore të vazhdojë të jetë subjekt i kufizimeve.