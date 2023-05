Xhamia e Ibrit, simboli që pret t’i rikthehet Mitrovicës

E ndërtuar në vitin 1777, ndërsa e djegur më 2 maj 1999, Xhamia e Urës së Ibrit për mitrovicasit simbolizon identitet e histori, fakte të cilat sipas tyre janë arsye që të nisë rindërtimi i këtij objekti, i cili nuk duhet ta pengojë askënd.

Ndërkohë njohës të zhvillimeve në pjesën veriore janë të mendimit se shkatërrimi dhe pengimi i rindërtimit të Xhamisë së Urës së Ibrit, është problem që lidhet me urën kryesore të Ibrit, e të cilat duhet të zgjidhen të dyja njëkohësisht, pasi qëllimi është lëvizja e lirë e jo ndonjë prapavijë tjetër.

Në kuptimin e fshehjes së provave, thuhet se nuk ekziston krim perfekt.

E njëjta vlen edhe për djegien e Urës së Ibrit.

Këtu mund të jenë shkatërruar themelet e xhamisë, por jo edhe historia e saj, e cila sipas historianëve daton që para 200 viteve.

“Këtu jemi në truallin e Xhamisë së Ibrit, u thirr Xhamia e Ibrit. Ka qenë një xhami e vogël e ndërtuar në vitin 1777, është ndërtuar nga komuniteti i atëhershëm mysliman. Ka qenë xhami tradicionale shqiptare sepse nga vetë arkitektura tregon një gjë të tillë. Nuk ishte me kupolë, ishte me çati me katër-ujna”, ka thënë Pajazit Hajzeri.

Xhamia e cila u dogj nga serbët më 2 maj të 99-s, sipas historianit Hajzeri është rast unik dhe nuk bënë pjesë në objektet e shkatërruara tërësisht, të cilat sipas konventave ndërkombëtare nuk para-pëlqehen që të rindërtohen.

Fatin e kësaj xhamie sipas Hajzerit e kanë pasur faltore të tjera në këtë zonë, derisa bënë një krahasim me objektet ortodokse.

“Sa i përket kishave, kisha ortodokse serbe është në pjesën jugore të qytetit. Aty është prifti, popi serb me familjen e vet që banon aty, i mbanë të gjitha ritet. Kurrë askush nuk i ngacmon as nuk merret me ta. Është Policia e Kosovës, e kanë oborrin e vet, truallin e vet ku e kanë të rrethuar, nuk merret me ta askush. Jo vetëm këtu, por gjema ndonjë rast në ndonjë kishë që shkoi dikush edhe bëri diçka të keqe, besimtarëve serbë, as në Pejë as në Deçan, as në Graçanicë në asnjë vend”, ka shtuar Hajzeri.

Në xhaminë e shekullit XVll deri para luftës, faleshin boshnjakë, e shqiptarë, të gjithë pa dallime, të cilët i përkisnin besimit islam. Ata që ishin në moshë të rritur atë kohë e kujtojnë me nostalgji këtë objekt, i cili sipas tyre duhet sa më shpejtë të ri-ndërtohet.

“Unë në këtë xhami jam falur para 30 viteve edhe xhumanë edhe të tjera vakte sa kam mund me u falë, e di këtë xhami shumë mirë nuk ka qenë shumë xhami e madhe, e vogël ka qenë. Ka qenë funksionale, jemi falur e kemi qëndrua shumë herë aty…Ata po ndërtojnë kisha ku po duan sa po mujnë, këto janë të kultit fetar nuk bënë me pas pengesa. Asnjë pengesë nuk e ka bërë xhamia”, ka thënë Remzi Osmani.

“Qysh more nuk kanë nevojë, para 100 viteve kanë pasur nevojë e sot nuk kanë?!. Ata atje e ndërtuan kishën, a e pengoi dikë jo. E pse, kurrkujt nuk duhet me i pengu, atje janë populli janë myslimanë, vijnë në xhami falen edhe u kry puna”, ka thënë një banor tjetër, Nebi Gjinovci.

Të premten, Kuvendi komunal i Mitrovicës Veriore mori vendim që Ura e Ibrit të hapet për qarkullimin e automjeteve.

Pas kësaj është përmendur edhe një hapë tjetër, vendimi edhe për rindërtimin e xhamisë e cila për një kohë kishte qenë edhe simbol institucional i Mitrovicës.