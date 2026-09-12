Xi i bën thirrje BRICS-it të ndihmojë në avancimin e paqes në Lindjen e Mesme

Presidenti kinez, Xi Jinping, u ka bërë thirrje vendeve të BRICS-it të ndihmojnë në avancimin e paqes në Lindjen e Mesme, duke deklaruar se lufta e vazhdueshme nuk u shërben interesave të përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
“Situata në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit vazhdon të evoluojë, lufta atje ka shkaktuar humbje të rënda për njerëzit në mbarë rajonin dhe nuk u shërben interesave të përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar”, tha Xi gjatë Samitit të Liderëve të BRICS-it në New Delhi.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, Xi u bëri thirrje vendeve të BRICS-it që “të qëndrojnë fuqishëm në anën e duhur të historisë”, duke theksuar se Pekini do të punojë me anëtarët e tjerë për të luajtur “rolin e duhur në arritjen e paqes dhe qetësisë në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit”.
Ai gjithashtu u bëri thirrje anëtarëve të BRICS-it të marrin drejtimin në promovimin e të mësuarit të ndërsjellë mes qytetërimeve dhe përmirësimin e qeverisjes globale.
Xi e përshkroi mekanizmin e bashkëpunimit BRICS si “platformën më me ndikim në botë për bashkëpunimin mes tregjeve në zhvillim dhe vendeve në zhvillim”.
Në samitin e fundjavës në New Delhi marrin pjesë, mes liderëve të tjerë, presidentët e Kinës, Rusisë dhe Iranit. Samiti zhvillohet në një kohë kur lufta SHBA-Iran ka hyrë në muajin e shtatë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë vazhdon prej më shumë se katër vitesh.
Kina do të marrë presidencën e radhës të BRICS-it vitin e ardhshëm, pas përfundimit të mandatit të Indisë.