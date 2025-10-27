Yamaha prezanton Tricera – një lloj që sfidon kufijtë e dizajnit tradicional

Yamaha, e njohur kryesisht për motoçikletat e saj të famshme, po përgatitet të befasojë publikun në Japan Mobility Show në Tokio me një mjet të pazakontë me tre rrota, të quajtur Tricera.
Kjo motoçikletë elektrike ngjan si një ndërthurje mes Morgan 3-Wheeler dhe Polaris Slingshot, dhe përfaqëson një hap të ri për markën japoneze në drejtim të automjeteve inovative.
Modeli u prezantua fillimisht si koncept para tre vitesh, por tashmë duket shumë më i afërt me prodhimin real.
Mjeti do të fuqizohet nga një motor elektrik, megjithëse detajet për fuqinë dhe baterinë nuk janë zbuluar ende.
Yamaha ka integruar një sistem tre-rrotësh drejtimi, që synon të ofrojë ndjesi të re bashkimi mes shoferit dhe automjetit, si dhe një pajisje zanore që modifikon tonin e motorit elektrik për më shumë përfshirje emocionale.
Përveç Tricera-s, Yamaha do të prezantojë edhe koncepte të tjera si Motoroid, një motoçikletë futuriste që “përkulet” në lëvizje, dhe Proto BEV, një sportbike elektrike që tregon drejtimin e ardhshëm të dizajnit elektrik të markës.