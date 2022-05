YouTube Go së shpejti nuk do të jetë më i disponueshëm

Aktualisht kompania po punon për të ofruar kontrolle me të cilat përdoruesit mund të ulin konsumi e paketave të internetit.

YouTube Go nuk do të ekzistojë më duke filluar nga Gushti i këtij viti. Ekipi i YouTube lajmëroi se do të tërhiqte aplikacionin alternativ të versionit të plotë sepse është bërë i padobishëm përgjatë viteve.

YouTube zhvilloi aplikacionet Go si opsion për përdoruesit ku aksesi në internet është ose i kufizuar ose i ngadaltë. YouTube Go u lançua për herë të parë në 2016-ën ndërsa YouTube vazhdimisht ka përmirësuar aplikacionin parësor në aspektin e performancës.

Janë pikërisht këto përmirësime të cilat kanë bërë që aplikacioni kryesor të funksionojë me efikasitet më të lartë edhe për përdoruesit në rrjete të ngadalta.

Tashmë përdoruesit e YouTube Go po rekomandohen të kalojnë në aplikacionin kryesorë të YouTube i cili ndryshe nga versioni i limituar i lejon ata të komentojnë, postojnë, krijojnë përmbajtje apo të përdorin funksione të avancuara si ndërfaqja e errët.

Në fillim YouTube Go u ofrua për vende si India dhe Indonezia ndërsa më pas u shtri në 130 shtete në 2018-ën. Largimi i YouTube Go ngriti dyshime lidhur me fatin e Android Go, sistemit operativ zhvilluar si alternativë e versionit të plotë për smartfonëve me resurse të kufizuara hardueri. /PCWorld Albanian