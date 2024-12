Zakonet e dëmshme për shëndetin: 5 veprime që dënon filozofia lindore

Të gjitha shkollat e mendimit në fushën mjekësore bien dakord se shëndeti dhe sëmundja varen nga mënyra e jetesës. Në veçanti, zakonet e të ngrënit dhe sportit. Këto dy aspekte janë gjithashtu thelbësore në mjekësinë orientale, e cila vë theksin tek zakonet që janë të dëmshme për shëndetin.

Edhe pse shpesh flasim për mendjen dhe trupin si dy realitete të ndara, ne e dimë se ato përbëjnë një unitet. Zakonet që janë të dëmshme për mendjen kanë efekte negative në trup në afat të gjatë. Po kështu, zakonet që janë të dëmshme për trupin kanë një ndikim negativ në mendje.

Mënyra e jetesës varet pothuajse tërësisht nga mendja jonë. Ne vendosim të mbajmë disa zakone ose t’i shmangim ato. Nga ana tjetër, një mënyrë jetese e caktuar mund të përfitojë ose të jetë e dëmshme për trupin tonë. Ky është një shembull i qartë i marrëdhënies midis mendjes dhe trupit. Sipas filozofisë lindore, ato që do të rendisim më poshtë janë pesë zakone që janë të dëmshme për shëndetin. Këto janë vendime të gabuara që përfundojnë duke shkaktuar dëme në trupin tonë.

5 zakone të dëmshme për shëndetin tuaj

1.Ngrënia e ushqimeve të papërshtatshme – Ndonjëherë ne flasim për vetë-njohuri dhe supozohet se kjo ka të bëjë vetëm me botën tonë të brendshme. Në këtë kuptim, të njohim veten do të thotë të dimë të identifikojmë tiparet tona të personalitetit dhe të parashikojmë sjelljen më korrekte. Ne harrojmë, megjithatë, se vetë-njohja i referohet edhe trupit. Edhe nëse çdo shoqëri ka zakone të të ngrënit bazuar në produktet që janë më të disponueshme, ushqimi është shumë personal. Çdo person ka nevoja të ndryshme ushqyese. Ndonjëherë, ne e harrojmë këtë detaj dhe përshtatemi me zakonet e shumicës. Megjithatë, kjo bëhet një zakon që është i dëmshëm për shëndetin tuaj.

2.Konsumoni më shumë energji se sa merrni – Kjo pikë është e lidhur me atë të mëparshme. Sasia dhe shpeshtësia e të ushqyerit janë të lidhura ngushtë me stilin e jetesës. Në veçanti, me sasinë e energjisë që konsumojmë. Orientalët thonë se një nga zakonet që është e dëmshme për shëndetin është konsumimi i më shumë energjisë sesa rimbushja. Në jetën moderne kjo bëhet e dukshme me vëmendjen që i kushtohet vaktit të parë të ditës. Ne shpesh jemi me nxitim në mëngjes, kështu që shumë e anashkalojnë ose neglizhojnë mëngjesin. Zakon i keq që prek trupin dhe mendjen.

3.Ngrënia e shumë ushqimeve të hidhura – Hidhërimi është një nga pesë shijet themelore. Në përgjithësi, me kalimin e kohës e vlerësoni, pasi është e pakëndshme për pothuajse të gjithë. Shumica e ilaçeve kimike kanë një shije të hidhur. Orientalët mendojnë se të gjitha gjërat e hidhura krijojnë një varësi të caktuar të dëmshme. Në mjekësinë orientale pretendohet se ushqimet e hidhura janë stimuluese për funksionet e tretjes dhe për këtë arsye ato duhet të jenë pjesë e dietës së çdo individi. Megjithatë kur merren me tepricë shkaktojnë probleme të ndryshme si nervozizëm, ankth dhe probleme me veshkat.

4.Mosmbajtja e temperaturës adekuate – Për orientalët, temperatura e trupit është një tregues shumë i rëndësishëm. Temperatura e duhur e trupit është një tregues i shëndetit të mirë. Disa ushqime ftohin trupin dhe të tjera e ngrohin atë. Në përgjithësi, ushqimet e papërpunuara janë të ftohta dhe ushqimet e përgatitura janë të nxehta. Kur një person është shumë nervoz, ai tenton ta mbajë trupin e tij të ftohtë. Kjo, megjithatë, shkakton një ndjenjë dobësie, ankth më të madh dhe shqetësim. Nga ana tjetër, njerëzit agresivë priren të mbajnë një temperaturë të lartë trupore. Ulja e kësaj temperature përmes ushqimit i ndihmon ata të ndihen më mirë.

5.Ngrënia dhe pirja e tepërt – Ky është rasti i kundërt me “konsumimin e më shumë energjisë sesa të rimbushur”. Në fakt, bëhet fjalë për “integrimin e më shumë energjisë sesa shpenzohet”. Ky është gjithashtu një nga zakonet që janë të dëmshme për shëndetin. Të gjitha teprimet kanë efekte joadekuate në trup dhe mendje. Orientalët mendojnë se kur hani ose pini me tepricë, nuk merrni lëndët ushqyese që i nevojiten trupit tuaj. Kjo është arsyeja pse ndjenja e urisë nuk zhduket, përkundrazi përpiqemi ta qetësojmë duke gëlltitur gjithnjë e më shumë ushqim. Zgjidhja qëndron në të kuptuarit se cilat lëndë ushqyese mungojnë në dietën tonë.

Ashtu si Hipokrati, babai i mjekësisë, edhe lindorët mendojnë se shëndeti i mirë varet kryesisht nga mënyra se si ushqehemi. Ndërgjegjësimi për këtë do të na garantojë një jetë më të shëndetshme dhe më të ekuilibruar.