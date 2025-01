Zalewski gjithnjë më afër Interit

Sipas La Gazzetta dello Sport, negociatat me Romën po ecin me shpejtësi dhe marrëveshja mund të zhbllokohet në orët e ardhshme, teksa kanë mbetur edhe disa detaje të fundit.

Zalewski pritet të transferohet te zikaltërit në formë huazimi, një formulë që megjithatë do të kërkojë rinovimin paraprak të kontratës së lojtarit polak me Romën, e cila skadon në qershor.

Kjo është një formalitet krahasuar me pengesën e fundit të vërtetë që duhet kapërcyer.

Marotta dëshiron të përfshijë në marrëveshje të drejtën e blerjes: kërkesë e pranuar nga Roma, edhe pse tani duhet të bien dakord mbi çmimin e kartonit të lojtarit.

Sipas GdS, të dy palët kanë dëshirë të arrijnë një marrëveshje përfundimtare.

Për të vazhduar, Interi pret fillimisht ta përfundojë shitjen e Tajon Buchanan te Villarreal, pas së cilës negociatat me Romën do të përshpejtohen me hapa konkret.