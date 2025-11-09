Zbulim tronditës, fjalëkalimi i sigurisë së Luvrit ishte thjesht “Luvri”

Në kohën e grabitjes së bizhuterive me vlerë 102 milionë dollarë nga Luvri muajin e kaluar, fjalëkalimi i sistemit të mbikëqyrjes me video të muzeut të famshëm botëror ishte thjesht “Louvre”, sipas një punonjësi të muzeut me njohuri të sistemit.
Zbulimi vjen ndërsa masat e sigurisë së muzeut janë vënë nën shqyrtim pas vjedhjes së profilit të lartë.
Gjatë dëshmisë para një komisioni të Senatit Francez muajin e kaluar, Laurence des Cars, presidenti dhe drejtori i Luvrit, tha se e vetmja kamera e instaluar jashtë Galerisë Apollo ishte e kthyer nga perëndimi dhe nuk e mbulonte dritaren ku hajdutët përdorën mjete elektrike për të thyer dhe për të dalë.
Përveç kësaj, Des Cars tha se të gjitha alarmet e muzeut funksiononin, ashtu si edhe kamerat e tij video, por vuri në dukje një “dobësi” në sigurinë e muzeut “për shkak të mungesës së investimeve”.
Hetuesit francezë thanë se e gjithë grabitja, që nga fillimi deri në largim, zgjati shtatë minuta dhe se hajdutët përdorën një makinë mekanike të montuar në kamion për të dalë nga Galeria Apollo e synuar.
Drejtori i Luvrit tha: “Sistemi i sigurisë, siç është instaluar në Galerinë Apollo, funksionoi në mënyrë të përsosur. Pyetja që lind është se si ta përshtatim këtë sistem me një lloj të ri sulmi që nuk mund ta kishim parashikuar.”
Pavarësisht se e cilësoi sistemin e sigurisë brenda Luvrit si funksional siç duhet, des Cars shtoi: “Sot po dëshmojmë një dështim të tmerrshëm në Luvër. Siguria e Luvrit është një nga prioritetet e mia kryesore gjatë mandatit tim dhe e përsëris se u tmerrova nga situata e sigurisë së muzeut kur mbërrita në vitin 2021.”
Ndërsa hetimi për grabitjen e tetorit vazhdon, autoritetet ende nuk i kanë rikuperuar bizhuteritë e humbura nga muzeu, edhe pse katër të dyshuar janë akuzuar në lidhje me grabitjen.
Në një intervistë për radion Franceinfo, prokurorja publike e Parisit, Laure Beccuau, tha se autoritetet janë ende duke kërkuar për bizhuteritë e humbura.
“Po shqyrtohen të gjitha rrugët”, tha Beccuau.
Ajo shtoi se katër arrestimet kanë “çuar në kërkime të reja dhe sekuestrim të objekteve të reja që po ekzaminohen” dhe “të paktën një person” i përfshirë në grabitje mbetet i lirë.