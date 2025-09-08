Zbulohet vetura e parë zyrtare për rrugë e frymëzuar nga Batman

Mahindra ka zbuluar Batmobile-in e parë “zyrtar” në botë për rrugë.
Bazuar në BE 6, modeli do të jetë i kufizuar në 300 njësi dhe do të shitet ekskluzivisht në Indi.
Mahindra BE 6 Batman Edition është zhvilluar në partneritet me Warner Bros Discovery Global Consumer Products.
Ky botim special është frymëzuar nga trilogjia “The Dark Knight” e Christopher Nolan, ku Christian Bale veshi kostumin ikonik.
Vizualisht, pjesa e jashtme kombinon një nuancë të personalizuar të zezës saten me detaje të zeza me shkëlqim.
Megjithatë, elementi që bie në sy është emblema e Batman në dyert e përparme, e plotësuar nga emblema e artë e lakuriqit të natës në krahët e përparmë.
Çmimet fillojnë nga rreth 27,200 dollarë.