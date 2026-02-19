Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zelensky: Asnjë marrëveshje për çështjet kryesore në bisedimet e Gjenevës

Zelensky: Asnjë marrëveshje për çështjet kryesore në bisedimet e Gjenevës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka thënë se nuk ka asnjë marrëveshje midis Ukrainës dhe Rusisë për çështjet kryesore në bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Gjenevë.

“Mund të shohim se është bërë njëfarë pune bazë, por për momentin qëndrimet ndryshojnë, sepse negociatat nuk ishin të lehta”, u ka thënë presidenti ukrainas gazetarëve pas përfundimit të bisedimeve, sipas agjencisë së lajmeve AFP.

Ai ka përmendur fatin e territoreve të pushtuara në lindje të Ukrainës dhe të ardhmen e termocentralit bërthamor Zaporizhzhia, të cilin Rusia e ka marrë nën kontroll, si çështjet “e ndjeshme” të pazgjidhura në bisedimet e paqes.

Të mërkurën në Gjenevë është mbajtur dita e dytë e një rundi të ri bisedimesh ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram