Zelensky: Asnjë marrëveshje për çështjet kryesore në bisedimet e Gjenevës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka thënë se nuk ka asnjë marrëveshje midis Ukrainës dhe Rusisë për çështjet kryesore në bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Gjenevë.
“Mund të shohim se është bërë njëfarë pune bazë, por për momentin qëndrimet ndryshojnë, sepse negociatat nuk ishin të lehta”, u ka thënë presidenti ukrainas gazetarëve pas përfundimit të bisedimeve, sipas agjencisë së lajmeve AFP.
Ai ka përmendur fatin e territoreve të pushtuara në lindje të Ukrainës dhe të ardhmen e termocentralit bërthamor Zaporizhzhia, të cilin Rusia e ka marrë nën kontroll, si çështjet “e ndjeshme” të pazgjidhura në bisedimet e paqes.
Të mërkurën në Gjenevë është mbajtur dita e dytë e një rundi të ri bisedimesh ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë.