Zelensky: Lufta me Rusinë duhet të përfundojë vitin e ardhshëm, përmes diplomacisë

Presidenti i Ukrainës Volodymir Zelensky në një intervistë për mediat e huaja ka folur për luftë në Ukrainë. Zelensky ka theksuar se lufta me Rusinë duhet të përfundojë vitin e ardhshëm përmes diplomacisë.

Megjithëse pranoi se situata në frontin në Ukrainën Lindore është e vështirë dhe se forcat ruse po përparojë, ai shtoi se presidenti rus Vladimir Putin, nuk duket aspak i interesuar për një marrëveshje paqeje.

“Unë, presidenti i Ukrainës, do ta marr seriozisht vetëm një bisedë me presidentin e SHBA-së, me gjithë respektin për çdo mjedis, për çdo person. Nga ana jonë, ne duhet të bëjmë gjithçka që kjo luftë të përfundojë vitin e ardhshëm, të përfundojë përmes kanaleve diplomatike”, shpjegoi Zelensky. /abcnews