Zelensky thotë se do t’u kërkojë aleatëve forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se do t’u bëjë thirrje sërish aleatëve për të rritur mbrojtjen e saj ajrore në një takim të javës së ardhshme në Gjermani.

Zelensky ka thënë se dhjetëra vende partnere do të marrin pjesë në takimin e grupit “Ramstein” që mbahet në bazën ajrore Ramstein në Gjermani të enjten.

“Ne do ta diskutojmë këtë me ta dhe do të vazhdojmë t’i bindim”, ka thënë Zelensky në fjalimin e tij të natës të shtunën.

“Detyra mbetet e pandryshuar: forcimi i mbrojtjes sonë ajrore”, ka shtuar ai.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd J. Austin do të marrë pjesë në takim. Bideni ishte planifikuar të merrte pjesë në samitin e tetorit në Ramstein, por udhëtimi i tij ishte anuluar për shkak të uraganit Milton që goditi SHBA-në.

Në javët e fundit në detyrë, administrata Biden po bën presion për të dërguar sa më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë përpara se Trumpi të betohet më 20 janar.

Trumpi pretendonte gjatë fushatës së tij zgjedhore se ai mund t’i jepte fund luftës brenda një dite dhe komentet e tij kanë vënë një pikëpyetje nëse Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë mbështetësi më i madh dhe më i rëndësishëm ushtarak i Ukrainës.

Zelensky ka thënë javën e kaluar se Trumpi është “i fortë dhe i paparashikueshëm” dhe se këto cilësi mund të jenë një faktor vendimtar në qasjen e tij politike ndaj pushtimit rus të Ukrainës.

Zelensky ka thënë të shtunën po ashtu se trupat ruse dhe koreano-veriore kanë pësuar humbje të mëdha në luftimet në rajonin Kursk të Rusisë.