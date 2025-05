Zelensky thotë se është gati të fluturojë për në Stamboll për bisedime armëpushimi me Putinin

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se është gati të fluturojë për në Stamboll për t’u takuar me presidentin rus Vladimir Putin nëse është e nevojshme, raporton Anadolu.

Zelenskyy u tha gazetarëve në Kiev, kryeqytetin e Ukrainës, se do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan të enjten në Ankara, ku të dy do të presin mbërritjen e presidentit rus Vladimir Putin.

“Në mënyrë që Rusia të mos manipulojë qytetet dhe të mos thotë se Putin nuk është gati të fluturojë për në Ankara, por është gati të fluturojë vetëm për në Stamboll… Dua ta them menjëherë, nëse Putin fluturon për në Stamboll… pala turke është gati që unë dhe presidenti Erdoğan të fluturojmë për në Stamboll”, tha Zelenskyy.

“Nëse Putin është vërtet gati të takohet jo vetëm në media, por edhe në jetën reale, atëherë në nivelin e udhëheqësve do të bëjmë gjithçka për të rënë dakord për një armëpushim”, shtoi ai.