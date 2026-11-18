Trupat ukrainase po përballen sërish me probleme në funksionimin e internetit satelitor Starlink, ka bërë të ditur presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky.
“Njësitë tona, për fat të keq, prej disa ditësh po vërejnë ndërprerje të konsiderueshme në funksionimin e Starshield mbi territorin ukrainas”, shkroi Zelensky në rrjetet sociale.
Sipas tij, ushtria po përballet sërish me kufizime sistematike të shpejtësisë, e cila është kufizuar në rreth 100 milje në orë përgjatë gjithë vijës së frontit dhe në territoret e pushtuara nga Rusia.
Kjo situatë po ua vështirëson ndjeshëm forcave ukrainase kapjen dhe neutralizimin e raketave ruse të lundrimit. Zelensky tha se tashmë janë regjistruar raste kur sulmet ruse kanë pasur sukses për shkak të shpejtësisë së pamjaftueshme të lidhjes.
“Fatkeqësisht, kjo po u ndihmon rusëve të vrasin më shumë ukrainas dhe të kryejnë sulme më të suksesshme ndaj Ukrainës”, deklaroi ai, duke shtuar se Kievi po përpiqet të sqarojë të gjitha rrethanat me palën amerikane.
Qasja e Ukrainës në shërbimin ushtarak Starshield, të ofruar nga Starlink, ishte kufizuar edhe muajin e kaluar, pas përplasjes publike mes Zelenskyt dhe presidentit amerikan Donald Trump lidhur me një marrëveshje për naftën dizel me Rusinë dhe sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës.
Pronari i Starlinkut, Elon Musk, dhe Trumpi mohuan përgjegjësinë për kufizimin e qasjes, ndërsa Zelensky më vonë deklaroi se shpejtësia ishte rikthyer.
Mungesa e shpejtësisë së internetit ndikon drejtpërdrejt në funksionimin e dronëve ukrainas të sulmit me rreze të mesme dhe shpejtësi të lartë. Disa prej tyre bëhen të papërdorshëm ose detyrohen të fluturojnë më ngadalë, duke u bërë kështu më të lehtë për t’u goditur apo shmangur nga forcat ruse.
Vështirësi po hasin edhe dronët ukrainas përgjues, të cilët përdoren për të mbrojtur hapësirën ajrore nga kërcënimet me shpejtësi të lartë, si dronët rusë të tipit Shahed.
Këta të fundit mund të arrijnë shpejtësi prej afro 200 miljesh në orë, ndërsa lidhja satelitore mund të ndërpritet para se dronët ukrainas përgjues të arrijnë t’i kapin.