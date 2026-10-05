Zelenskyy dhe kryeministri polak diskutojnë mbi përgatitjet e rrjetit energjetik të Ukrainës për dimër

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy zhvilloi sot bisedë telefonike me kryeministrin polak Donald Tusk për të diskutuar mbi përgatitjet për rrjetin energjetik të Ukrainës për dimër dhe “çështje të tjera të ndjeshme”, transmeton Anadolu.
“Çdo ditë, Rusia zgjedh përshkallëzimin në vend të paqes. Dhe ne i jemi shumë mirënjohës Polonisë që, në një kohë kaq të vështirë, po marrim ndihmën që na nevojitet”, tha Zelenskyy në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se e informoi Tusk-un mbi përgatitjet për takime të mundshme trepalëshe në nivel teknik midis Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë. “Nuk ka pengesa nga ana jonë, por është e rëndësishme që pala amerikane të përgatitet dhe të sigurojë gatishmërinë e Rusisë”, tha Zelenskyy.
“Jo çdo gjë mund të diskutohet në detaje përmes telefonit, kështu që ne ramë dakord që të takohemi personalisht në të ardhmen e afërt”, shtoi ai.
Pavarësisht paralajmërimeve për diplomatët që të largohen nga Kievi, vendet evropiane, përfshirë Poloninë, janë zotuar të qëndrojnë. “Ne nuk synojmë të ndryshojmë funksionimin e ambasadës polake në Kiev”, tha Ministria e Jashtme polake në X.