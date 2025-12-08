Zelenskyy: “Ende pa kompromis” për territoret në planin e reduktuar të paqes Moskë-Kiev me 20 pika

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka thënë sot se plani i propozuar për t’i dhënë fund luftës me Rusinë është reduktuar nga 28 në 20 pika, me ato që ai i përshkroi si elemente “joukrainase” të hequra, por theksoi se ende nuk është arritur kompromis për çështjet territoriale, transmeton Anadolu.
“Ka pasur 28 pika, tani ka 20. Ne e kemi harmonizuar këtë drejtim dhe, sinqerisht, pikat joukrainase janë hequr”, ka deklaruar Zelenskyy.
“Qëndrimi i amerikanëve, në parim, është gjetja e një kompromisi. Natyrisht, ka çështje të ndërlikuara që lidhen me territorin. Aty ende nuk është gjetur kompromis”, u ka thënë Zelenskyy gazetarëve, sipas “Interfax-Ukraina”.
Zelenskyy ndodhet në Londër për bisedime të nivelit të lartë me kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz, ku liderët diskutuan propozimet e fundit të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja dhe nevojën për unitet para fazës së ardhshme të negociatave.
Zyrtarët evropianë thanë se raundet e reja të sanksioneve të BE-së dhe SHBA-së po fillojnë të dëmtojnë ekonominë e Rusisë, duke i dhënë Ukrainës më shumë avantazh përderisa diskutimet vazhdojnë.
Në takim u theksua qëndrimi i Evropës se çdo armëpushim duhet të jetë “i drejtë dhe i qëndrueshëm”, ndërsa Zelenskyy nënvizoi se veprimi i koordinuar me Evropën dhe SHBA-në është thelbësor ndërsa bisedimet hyjnë në një fazë të ndjeshme.
Ndërkohë, lideri ukrainas konfirmoi se po mendon ministrin e Mbrojtjes Denys Shmyhal ose zëvendëskryeministrin e parë Mykhailo Fedorov për postin e kreut të Zyrës së Presidentit, ndërsa paralajmëroi se largimi i tyre nga detyrat aktuale kërkon miratimin e parlamentit.
“Kam opsione për ministrin Shmyhal ose ministrin Fedorov, por ka një sfidë këtu, sepse Rada (parlamenti) duhet t’i shkarkojë ata përpara se të emërohen, dhe nuk duam që të ndodhë si në lojën Jenga, kur heq një pjesë dhe gjithçka shembet”, tha ai.