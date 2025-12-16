Zelenskyy i kërkon Evropës “ta bëjë agresorin të paguajë”

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, bëri thirrje për përdorimin e aseteve të ngrira ruse nga udhëheqësit evropianë për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës, raporton Anadolu.
“Agresori duhet të paguajë”, tha ai gjatë bisedimeve në Holandë, të fokusuar në ndihmën ushtarake, mekanizmat e përgjegjësisë dhe prodhimin e përbashkët të pajisjeve mbrojtëse.
Zelenskyy tha se ka pasur bisedime “shumë të mira” dhe “substanciale” me kryeministrin holandez Dick Schoof, duke falënderuar Holandën për mbështetjen e vazhdueshme që nga fillimi i luftës me Rusinë.
“Dëshiroj të shpreh një mirënjohje të veçantë për paketën e fundit të mbrojtjes – 700 milionë euro për mbrojtje”, tha ai, duke shtuar se mbështetja e Holandës për iniciativën “Lista e Nevojave Parësore për Ukrainën” (PURL) – një program i koordinuar nga NATO dhe SHBA-ja për furnizimin e Kievit me armë dhe municione të prodhuara në SHBA – do t’i mundësojë Ukrainës të blejë armë amerikane, përfshirë raketa të mbrojtjes ajrore që nuk janë të disponueshme në Evropë.
Ai tha se të dy vendet po punojnë gjithashtu drejt prodhimit të përbashkët të pajisjeve mbrojtëse, “në veçanti prodhimin e dronëve modernë në Ukrainë dhe Holandë”, duke theksuar se “çdo hap mbështetjeje tani ka një rëndësi të veçantë”.
Në margjinat e një konference diplomatike në Hagë, Zelenskyy tha se mori pjesë në një takim me Schoof, presidenten moldave Maia Sandu dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset, i fokusuar në themelimin e Komisionit Ndërkombëtar të Kërkesave për Ukrainën.
Ai tha se ky organ do të shqyrtojë kërkesat për dëmet dhe humbjet e shkaktuara nga veprimet e Rusisë, duke nënvizuar se “drejtësia është po aq e rëndësishme sa paqja”.
Në një deklaratë të veçantë, Zelenskyy bëri thirrje për një vendim të prerë mbi asetet e ngrira ruse, shumica e të cilave ruhen në Evropë.
“Këto asete ruse mund dhe duhet të përdoren plotësisht për të mbrojtur Ukrainën nga vetë agresioni i Rusisë. Agresori duhet të paguajë”, tha ai, duke pohuar se presioni financiar është i domosdoshëm për llogaridhënie. Ai shtoi se këto komente i bëri gjatë një fjalimi në parlamentin holandez.
Më parë, Zelenskyy u takua me Sandu në Hagë, duke falënderuar Moldavinë për mbështetjen dhe duke diskutuar për bashkëpunimin, rindërtimin pas lufte dhe shqetësimet e përbashkëta për sigurinë.
Ai tha se rrugët e Ukrainës dhe Moldavisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian duhet të avancojnë “në mënyrë të njëkohshme dhe të koordinuar ngushtë”.