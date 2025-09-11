Zelenskyy: Kalimi i dronëve rusë në hapësirën e Polonisë nuk ishte aksident

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se hyrja e dronëve të Rusisë në hapësirën ajrore të Polonisë ishte një akt i qëllimshëm, duke e krahasuar atë me taktikat e përdorura gjatë aneksimit të Krimesë në vitin 2014, raporton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Kiev, Zelenskyy theksoi se incidenti në Poloni “nuk ishte aksident”, por një “provë”, duke përmendur automjetet pa shenja dalluese dhe ushtarët që Rusia përdori në aneksimin e paligjshëm të Gadishullit të Krimesë.
“Sot, të njëjtin rol po luajnë dronët rusë që kalojnë kufijtë. Retorika është e njëjtë, rreziku është i njëjtë”, tha ai.
Zelenskyy nënvizoi se sistemet e kushtueshme si “Patriot” dhe “SAMP/T” nuk janë zgjidhje e qëndrueshme kundër dronëve të lirë “Shahed” të prodhuar në Iran.
“Një interceptor i vetëm ‘Patriot’ kushton 2-3 milionë dollarë, ndërsa një dron kushton deri në 100.000 dollarë. Kur Rusia lëshon 500-800 dronë në ditë, përdorimi i raketave të tilla kundër tyre thjesht nuk është zgjidhje”, tha ai, duke bërë thirrje për një qasje të shtresuar dhe me kosto efektive.
Ai tha se Ukraina ka ndërtuar një mbrojtje ajrore unike që kombinon grupet e zjarrit të lëvizshme, dronët interceptues, aviacionin, helikopterët dhe luftën elektronike, duke shtuar: “Ne jemi të gatshëm ta ndajmë këtë përvojë me partnerët tanë polakë dhe partnerët e tjerë evropianë. Kjo duhet të jetë një përpjekje e përbashkët, në mënyrë që çdo komb të mund të mbrojë popullin e tij”.
Presidenti ukrainas vuri në dukje gjithashtu se gjatë javës së ardhshme të nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Kievi do të presë dy ngjarje të mëdha: samitin e Platformës Ndërkombëtare të Krimesë në nivelin e udhëheqësve dhe, së bashku me kryeministrin e Kanadasë Mark Carney, një takim të nivelit të lartë mbi fëmijët e rrëmbyer nga Rusia.
Rusia kohët e fundit ka intensifikuar sulmet me dronë dhe raketa ndaj Ukrainës, ndërsa incidentet që përfshijnë dronë që kanë kaluar në hapësirën ajrore të anëtarëve të NATO-s kanë ngritur shqetësime për përshkallëzim të mëtejshëm.