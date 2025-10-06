Zelenskyy kërkon sanksione më të ashpra ndaj Rusisë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy sot u bëri thirrje vendeve të Grupit G7 të ndërmarrin veprime më të forta dhe të koordinuara për të mbyllur boshllëqet në sanksione që i lejojnë Rusisë të vazhdojë të furnizohet me komponentë të prodhuar jashtë për armët e saj, transmeton Anadolu.
“Në vitin e katërt të luftës në shkallë të plotë, Rusia vazhdon të sigurojë komponentë për prodhimin e armëve”, tha Zelenskyy në një deklaratë në Telegram, duke iu referuar sulmit në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës natën e 5 tetorit.
Ai zbuloi se Rusia ka përdorur 549 sisteme armësh në sulmin e fundit, që përmbanin më shumë se 102 mijë komponentë të prodhuar nga jashtë, përfshirë pjesë nga kompani në SHBA, Kinë, Tajvan, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Zvicër, Japoni, Korenë e Jugut dhe Holandë.
Sipas Zelenskyyt, gati 100 mijë nga këto pjesë u gjetën në dronë sulmi, me komponentë shtesë të identifikuar në raketat “Iskander”, “Kinzhal” dhe “Kalibr”. Ai shtoi se konvertuesit, sensorët dhe mikroelektronika nga prodhuesit perëndimorë dhe aziatikë përdoren rregullisht në municionet ruse.
“Partnerët tashmë posedojnë të dhëna të detajuara për secilën kompani dhe secilin produkt. Ata e dinë se çfarë të synojnë dhe si të përgjigjen”, tha Zelenskyy duke shtuar se Ukraina ka propozuar sanksione të reja për të frenuar zinxhirët e furnizimit që ndihmojnë Moskën.
Ai shprehu shpresën se koordinatorët e sanksioneve të G7 që planifikojnë të takohen këtë javë, do të miratojnë një “vendim sistematik” për të rritur efektivitetin e sanksioneve.
Kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, Ivan Fedorov njoftoi në llogarinë e tij në Telegram se Rusia kishte nisur 762 sulme në 17 vendbanime në rajonin Zaporizhzhia brenda 24 orëve të fundit, duke vrarë një person dhe duke plagosur 11 të tjerë.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi në një deklaratë se njësitë e saj të mbrojtjes ajrore kapën dhe shkatërruan 251 dronë ukrainas gjatë natës, përfshirë 62 mbi Detin e Zi dhe pesë mbi Detin Azov.
Për shkak të luftës së vazhdueshme, verifikimi i pavarur i pretendimeve në fushën e betejës mbetet i vështirë.