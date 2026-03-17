Zelenskyy mbërrin në Britani për bisedime mbi bashkëpunimin në mbrojtje dhe luftën në Ukrainë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, mbërriti në Britani të Madhe për bisedime me Kryeministrin britanik, Keir Starmer dhe Mbretin Charles III, raporton Anadolu.
“Presidenti sapo ka mbërritur në Londër”, tha zëdhënësi presidencial Serhii Nykyforov për mediat ukrainase, duke përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve Ukrinform, duke shtuar se Zelenskyy do të takohet fillimisht me Mbretin Charles III në Pallatin Buckingham, e më pas me Starmer në 10 Downing Street.
Nykyforov theksoi se Zelenskyy gjithashtu do të flasë para anëtarëve të Parlamentit britanik dhe do të takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Më herët, Zyra e Kryeministrit britanik njoftoi një takim midis Starmer dhe presidentit ukrainas, duke theksuar se vizita synon të përfundojë me një “deklaratë të përforcuar për sigurinë dhe industrinë e mbrojtjes”.
Sipas deklaratës, marrëveshja do të shfrytëzojë “ekspertizën e Ukrainës dhe bazën industriale të Britanisë për të prodhuar dhe furnizuar dronë dhe kapacitete inovative”, ndërsa të dy vendet do të eksplorojnë mundësi për bashkëpunim të shtuar me vende të treta.
“Britania gjithashtu do të financojë një Qendër të re Ekselence për Inteligjencën Artificiale brenda Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Ky ekip ekspertësh, me mbështetje prej 500.000 paundësh, do të sigurojë që AI të përdoret në maksimum për të dhënë avantazh në fushën e betejës”, shtohet në deklaratë.
Deklarata gjithashtu njoftoi se Starmer pritet të presë Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Downing Street si pjesë e vizitës.
“Të tre liderët do të diskutojnë përpjekjet për të siguruar një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën, përparimin e Koalicionit të Gatshëm në rast të një armëpushimi dhe nevojën për të ruajtur presionin e sanksioneve ndaj Rusisë”, përfundon deklarata.