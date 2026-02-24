Zelenskyy: Mungesa e datës së anëtarësimit në BE, mënyrë që Rusia të “bllokojë Ukrainën për dekada”

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, të martën theksoi rëndësinë e caktimit të një date të qartë për pranimin e Kievit në Bashkimin Evropian (BE), duke e përshkruar atë si një element thelbësor të përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Parlamentit Evropian nëpërmjet videokonferencës gjatë një seance të jashtëzakonshme plenare në Bruksel, duke shënuar katër vjet që nga fillimi i luftës, Zelenskyy falënderoi evropianët për “vëmendjen e tyre të vazhdueshme, mbështetjen e vazhdueshme dhe qëndrimin e tyre të vendosur”.
“Ne kurrë nuk e zgjodhëm këtë luftë. Ne nuk e filluam atë dhe nuk e provokuam atë, dhe bëjmë gjithçka që mundemi për ta ndaluar atë”, tha ai, duke shtuar se Moska ka sjellë vazhdimisht “një projekt shumë mizor dhe të pamëshirshëm anti-evropian” në kontinent.
Zelenskyy tha se Ukraina po e mban Rusinë prapa, por ende nuk ka siguruar garanci të qëndrueshme sigurie, duke theksuar se siguria mund të garantohet vetëm “së bashku në Evropë, së bashku me Amerikën”, pavarësisht sfidave të ruajtjes së unitetit transatlantik.
Ai vuri në dukje se një afat kohor i përcaktuar për anëtarësimin në BE është “shumë i rëndësishëm si pjesë e procesit diplomatik tani, brenda të gjithë diplomacisë që synon t’i japë fund luftës”.
“Kjo nuk është vetëm një dëshirë, është një kuptim i qartë se si do të veprojë (Presidenti rus Vladimir) Putin. Nëse nuk ka një datë, nëse nuk ka një garanci të tillë, ai do të gjejë një mënyrë për të bllokuar Ukrainën për dekada duke ju ndarë juve, duke ndarë Evropën”, tha ai.
Ukraina aplikoi zyrtarisht për anëtarësim në BE menjëherë pas fillimit të luftës në shkurt 2022 dhe më vonë atë vit iu dha statusi i kandidatit.
Presidenti ukrainas gjithashtu u bëri thirrje vendeve evropiane të zbatojnë “gamën e plotë të mbrojtjes” kundër Rusisë, nga sanksionet e forta deri te mbështetja e vazhdueshme për civilët e prekur nga sulmet ruse.
“Nuk duhet të ketë vend në botën e lirë për naftën ruse, për tankerët rusë, bankat ruse. … Ka ardhur koha për të ndaluar plotësisht të gjithë pjesëmarrësit në agresionin e Rusisë nga e gjithë Evropa”, tha Zelenskyy.