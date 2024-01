Zelenskyy: Nuk do të ketë pauzë në fushën e betejës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, bëri të ditur se ndalimi i konflikteve do të shkonte në dobi të Rusisë dhe theksoi se nuk do të ketë pauzë në fushën e betejës, transmeton Anadolu.

Gjatë një vizite në Estoni, Zelenskyy u takua me presidentin Alar Karis. Në fjalën e tij në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit në kryeqytetin Tallin, Zelenskyy foli për luftën me Rusinë dhe bashkëpunimin me NATO-n.

Presidenti ukrainas tha se skenari për ndalimin e luftës do të shkojë në dobi të Rusisë.

“Nuk do të ketë pauzë në fushën e betejës sepse një vendim i tillë shkon në dobi të Federatës Ruse dhe shkakton vazhdimin e luftës kundër Ukrainës në të ardhmen. Ky hap nuk e përfundon luftën, po ashtu nuk të çon as në dialog politik me Rusinë”, tha Zelenskyy.

Lidhur me çështjen e marrëdhënieve me NATO-n, Zelenskyy tha se “Në samitin në Washington e meritojmë ftesën në NATO. Kievi është gati për këtë hap. Kjo është garancia më e mirë e sigurisë që do të parandalojë Rusinë”.

Estonia premton 1,2 miliard euro ndihmë për Ukrainën deri në vitin 2027

Ndërsa presidenti i Estonisë, Alar Karis, rikujtoi se procesi i anëtarësimit në NATO është zgjatur shumë.

Anëtarësimi i Ukrainës në NATO duhet të përshpejtohet, theksoi Karis i cili tha se “Anëtarësimi në NATO është rruga e vetme për vetëmbrojtje për të gjitha vendet demokratike”.

Më tej Karis theksoi se Estonia do të sigurojë 1,2 miliard euro ndihmë për Ukrainën deri në vitin 2027.