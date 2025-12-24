Zelenskyy paraqet planin e paqes të Ukrainës për t’i dhënë fund luftës me Rusinë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy prezantoi sot një plan paqeje me 20 pika për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, i cili përfshin anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe garancitë e sigurisë të ngjashme me nenin 5 të NATO-s, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për mediat në Kiev, Zelenskyy tha se Ukraina kërkon t’i japë fund luftës përmes garancive të sigurisë, rimëkëmbjes ekonomike dhe marrëveshjeve territoriale.
Pas aktivitetit, agjencia shtetërore e lajmeve ukrainase “Ukrinform” publikoi të gjitha 20 pikat e përmendura nga Zelenskyy. Pikat kryesore të propozimit përfshijnë riafirmimin e sovranitetit të Kievit dhe jo-agresion midis Rusisë dhe Ukrainës, të mbështetur nga një mekanizëm monitorimi i çmilitarizuar.
“Dokumenti përbën një marrëveshje të plotë dhe të pakushtëzuar për jo-agresion midis Rusisë dhe Ukrainës. Për të ruajtur paqen afatgjate, do të krijohet një mekanizëm monitorimi për të mbikëqyrur vijën e kontaktit duke përdorur monitorim pa pilot të bazuar në hapësirë, sisteme paralajmërimi të hershëm për shkelje dhe mekanizma për zgjidhjen e konflikteve”, thuhet në raport.
Ndërkohë, Ukraina do të mbajë një ushtri prej 800 mijë trupash dhe do të marrë garanci sigurie të ngjashme me nenin 5 të NATO-s nga SHBA-të, BE-ja dhe shtetet aleate, me Rusinë që zotohet të miratojë ligjërisht jo-agresionin ndaj Evropës.
Plani parashikon anëtarësimin e Ukrainës në BE dhe aksesin e SHBA-së në tregtinë e lirë, së bashku me një fond rimëkëmbjeje prej 800 miliardë dollarësh. “Do të krijohen disa fonde për të adresuar rimëkëmbjen ekonomike, rindërtimin e rajoneve të dëmtuara dhe nevojat humanitare. Qëllimi është të mblidhen 800 miliardë dollarë përmes kapitalit, granteve, instrumenteve të borxhit dhe kontributeve të sektorit privat”, tha agjencia.
Marrëveshjet territoriale mbeten të pazgjidhura, me opsione që përfshijnë njohjen e vijave aktuale të frontit ose krijimin e një zone ekonomike të çmilitarizuar në Donbas, subjekt i një referendumi ukrainas.
“Ukraina kundërshton tërheqjen e forcave të saj të armatosura; megjithatë, nëse ky opsion zbatohet, do të kërkonte tërheqje reciproke nga të dyja palët, përfshirë forcat ruse. Miratimi i këtij opsioni do t’i nënshtrohet miratimit përmes një referendumi mbarëkombëtar në Ukrainë”, sipas planit.
Një vendim përfundimtar mbi çështjet territoriale mund të merret në nivelin e udhëheqësve kombëtarë dhe sapo të bien dakord për marrëveshjet e ardhshme territoriale, si Rusia ashtu edhe Ukraina do të angazhohen të mos i ndryshojnë ato me forcë.
Centrali bërthamor Zaporizhzhia (NPP) do të operohet bashkërisht nga Ukraina, SHBA-ja dhe Rusia.
Ukraina do të mbetet jo-bërthamore dhe zgjedhjet pas marrëveshjes do të mbahen menjëherë, të mbikëqyrura nga një Këshill paqeje i kryesuar nga SHBA-ja. Ligji ushtarak nuk do të anulohet për kohën e zgjedhjeve.
Sipas planit, Rusisë i kërkohet të përmbahet nga pengimi i përdorimit të lumit Dnipro dhe Detit të Zi nga Ukraina për qëllime tregtare. “Do të lidhet një marrëveshje e veçantë detare dhe aksesi që mbulon lirinë e lundrimit dhe transportit. Si pjesë e kësaj marrëveshjeje, Kinburn Spit do të çmilitarizohet”, thuhet në propozim.
Do të krijohet një komitet humanitar për të adresuar çështjet e pazgjidhura, duke përfshirë kthimin e të burgosurve të luftës, civilëve. Pasi të gjitha palët të bien dakord për dokumentin, një armëpushim i plotë do të hyjë në fuqi menjëherë.
Duke komentuar mbi planin, Zelenskyy tha se pala ukrainase dështoi të arrinte konsensus me SHBA-në për çështjen e territoreve dhe funksionimin e centralit bërthamor Zaporizhzhia.
Sipas tij, Kievi pret përgjigje nga Rusia më vonë gjatë ditës së mërkurë.