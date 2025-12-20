Zelenskyy: ShBA-ja propozoi bisedimet e para ballë për ballë Ukrainë-Rusi pas gjashtë muajsh

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Uashingtoni kishte propozuar negociatat e para ballë për ballë mes Ukrainës dhe Rusisë pas një gjysmë viti, ndërsa diplomatët u mblodhën në Miami për bisedime të reja mbi përfundimin e luftës.
I dërguari rus Kirill Dmitriev tha të shtunën se po udhëtonte drejt Miamit, ndërsa ekipe ukrainase dhe evropiane ndodheshin gjithashtu në qytetin amerikan me diell për negociatat, të ndërmjetësuara nga i dërguari i Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit amerikan, Jared Kushner.
“Ata propozuan këtë format, nga sa kuptoj: Ukrainë, Amerikë, Rusi”, tha Zelenskyy, duke shtuar se evropianët mund të jenë të pranishëm, dhe se do të ishte “logjike të mbahej një takim i përbashkët… pasi të kuptojmë rezultatet e mundshme të takimit që tashmë është zhvilluar”.
Të dërguarit e Trumpit kanë shtyrë një plan sipas të cilit Shtetet e Bashkuara do t’i ofronin Ukrainës garanci sigurie, por Kievi me gjasë do të pritej të dorëzonte disa territore, një perspektivë që has kundërshtim tek shumë ukrainas.
Megjithatë, Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, premtoi të premten se nuk do ta detyronte Ukrainën në asnjë marrëveshje, duke thënë: “Nuk ka marrëveshje paqeje nëse Ukraina nuk bie dakord për të”. Ai shtoi se mund t’u bashkohej bisedimeve të shtunën në Miami, vendlindja e tij.