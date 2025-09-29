Zelenskyy: Ukraina duhet t’i bashkohet BE-së dhe do ta bëjë këtë

Ukraina duhet të bashkohet me Bashkimin Evropian (BE) dhe po ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm drejt anëtarësimit, tha presidenti Volodymyr Zelenskyy në Forumin e Sigurisë në Varshavë, transmeton Anadolu.
“Ukraina duhet të bashkohet me BE-në dhe do të bashkohet”, tha Zelenskyy duke shtuar se Kievi i ka përmbushur detyrimet e tij.
“Ne po bëjmë gjithçka që kërkohet dhe është e rëndësishme që anëtarësimi i Ukrainës të mos vonohet nga politikat kombëtare të këtij apo atij vendi. Ajo që duhet të shmangim është çdo varësi nga Rusia”, theksoi ai.
Ukraina aplikoi për anëtarësim në BE menjëherë pas fillimit të luftës me Rusinë në shkurt 2022. Në dhjetor 2023, Këshilli Evropian ra dakord të hapë negociatat për anëtarësimin e Ukrainës.
Në qershor 2024, Komisioni Evropian dha një vlerësim pozitiv për reformat në Ukrainë dhe Moldavi, duke bërë që Brukseli të miratojë një kornizë negociuese për bisedimet e anëtarësimit.
Megjithatë, Hungaria dhe Sllovakia e kanë bllokuar procesin, duke ngritur kushte të tilla si ndalimi i sulmeve në tubacionin e naftës “Druzhba”, i cili i furnizon ato me energji ruse.
Lituania më vonë propozoi një plan të veçantë negociatash që do të anashkalonte kundërshtimet e Budapestit.