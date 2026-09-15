Zelenskyy: Ukraina nuk është e bindur se Rusia është e gatshme të zbatojë ndonjë marrëveshje

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha të hënën se Ukraina nuk është e bindur se Rusia është e gatshme të zbatojë ndonjë marrëveshje pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se të dy vendet kishin rënë dakord të mos sulmonin asetet energjetike të njëri-tjetrit, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Zelenskyy tha se Ukraina është gati të ndalojë sulmet përkatëse kundër Rusisë nëse “partnerët tanë” mund të sigurojnë që Moska të përmbahet vërtet nga sulmet ndaj sistemit të energjisë elektrike, objekteve të tjera të energjisë, infrastrukturës kritike dhe rrugëve të furnizimit me ushqim.
“Në mënyrë që të jetë i besueshëm, afatgjatë, të ketë një ndikim të vërtetë në jetën e njerëzve dhe të mos shkatërrohet pasi rusët të mbajnë “zgjedhjet” e tyre dhe të marrin një lehtësim të presionit mbi benzinën dhe naftën pikërisht për atë periudhë”, tha ai.
Zelenskyy tha se Ukraina ka propozuar që partnerët e saj të sigurojnë një marrëveshje me Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës kritike, duke akuzuar Moskën se po shënjestron ushqimin, energjinë dhe objekte të tjera themelore “që mbështesin jetën”.
“Çdo ditë, objektet energjetike të Ukrainës, infrastruktura portuale, logjistika dhe madje edhe depot që ruajnë ushqime dhe produkte farmaceutike janë në shënjestër”, tha ai duke shtuar se “Ukraina nuk është e bindur se Rusia është e gatshme t’i përmbahet ndonjë marrëveshjeje”.
Ai tha se lufta “duhet të marrë fund”, duke vënë në dukje se hapat deeskalues në lidhje me infrastrukturën kritike mund të jenë hapi i parë drejt paqes.
“Ne presim detaje specifike nga partnerët tanë”, deklaroi ai.