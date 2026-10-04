Zelenskyy: Ukraina pranon bisedimet teknike trepalëshe të propozuara nga ShBA-ja në EBA

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të dielën se Kievi ka pranuar të marrë pjesë në bisedime teknike trepalëshe në Emiratet e Bashkuara Arabe, të propozuara nga ShBA-ja.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me kancelarin gjerman Friedrich Merz, ai tha se Uashingtoni ia ka paraqitur propozimin edhe Rusisë, e cila pritet të japë përgjigjen e saj.
“Pala amerikane aktualisht është në kontakt me Ukrainën dhe Rusinë, duke propozuar një takim trepalësh në nivel teknik deri në fund të tetorit. Dje u konfirmova se (…) jemi të hapur për të marrë pjesë në takim në Emirate ose në një vend tjetër të propozuar nga pala amerikane”, raportoi Ukrinform, duke cituar Zelenskyyn.
Duke folur për sulmet ndaj Ukrainës, ai tha se Kievi do të vazhdojë t’u përgjigjet sulmeve ruse, veçanërisht atyre që kanë shënjestruar urat në kryeqytet për katër ditë radhazi.
Zelenskyy tha se ishte “i habitur” nga “dëshira e egër” e Rusisë për ta përshkallëzuar situatën çdo ditë.
“Sinqerisht, nuk jam i befasuar nga kjo qasje ndaj luftës, nga urrejtja e Rusisë ndaj Ukrainës, por jam i habitur nga taktikat konkrete që po përdoren, duke pasur parasysh se ata goditën qendrat tona logjistike, Nova Poshta, Ukrposhta e të tjera”, tha ai.
“Ata goditën dhe ne u përgjigjëm në mënyrë të përshtatshme duke shënjestruar Wildberries. Tani po godasin urat; a mendojnë vërtet se ne nuk do të përgjigjemi?”
Zelenskyy tha gjithashtu se Rusia vazhdon të shënjestrojë infrastrukturën civile, përfshirë qendrat e të dhënave dhe objektet e rrjeteve celulare.
Ai e akuzoi presidentin rus Vladimir Putin për “përshkallëzim të vazhdueshëm”, duke theksuar se “pikërisht këtë kërkon”.
“Kjo është një përgjigje për të gjithë ata që besojnë se mjafton t’i kërkohet Putinit me mirësjellje dhe ai me siguri do t’i japë fund luftës. Kjo thjesht nuk funksionon”, tha ai.