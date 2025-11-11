Zelenskyy viziton Khersonin në 3-vjetorin e rimarrjes së qytetit

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy vizitoi Khersonin për të shënuar përvjetorin e tretë të rivendosjes së kontrollit mbi qytetin jugor të Ukrainës, duke njoftuar masa të reja sigurie dhe sociale për rajonin, transmeton Anadolu.
“Sot jam në Kherson. Është tashmë përvjetori i tretë i çlirimit të qytetit nga rusët. Pushtuesit ikën dhe ne kujtojmë se si guximi i popullit tonë e mundësoi këtë”, tha Zelenskyy në një deklaratë.
Ai tha se u takua me zyrtarë ushtarakë dhe të sigurisë për të diskutuar mbrojtjen lokale, duke vënë në dukje se “mijëra sulme me dronë rusë synojnë këtë qytet çdo muaj”.
“Kam udhëzuar forcat tona të sistemeve pa pilot, ‘zogjtë hungarezë’ dhe njësi të tjera që të zgjerojnë aftësitë mbrojtëse këtu”, shtoi ai.
Zelenskyy tha se qeveria do të miratojë fonde shtesë për infrastrukturën energjetike dhe institucionet sociale të Khersonit, përfshirë kopshtet dhe shkollat.
Forcat ukrainase rimorën kontrollin e Khersonit në nëntor 2022 pas disa muajve të pushtimit rus. Qyteti mbetet nën sulme të shpeshta me dronë dhe artileri nga territori i mbajtur nga Rusia përgjatë lumit Dnieper.