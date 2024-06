Zemra shpirtërore

Eksperimentet laboratorike ne Institutin Heart Math kane treguar se kur njerezit aktivizojne emocione pozitive si: lumturia, dashuria, dhembshuria, bujaria, altruizmi, bamiresia, falja, kujdesi, vleresimi, etj. zemra ndryshon ritmet e saj.

Me keto raste rritet prodhimi i dehidroepiandrosteronit (DHEA) ne trup, nje hormon qe lufton plakjen te qeniet njerezore.

Perkunder kesaj, nese zemra vuan nga semundjet shpirterore si: zilia, zemerimi, ose urrejtja, prodhimi i DHEA-se, zvogelohet dhe prodhimi i hormonit te stresit dhe kortizolit, duke rezultuar ne plakje me te shpejte.

Fakti qe zemra eshte permendur ne Kur’an 130 here, tregon se ky organ qendror nuk eshte thjeshte vetem “organ pompues”, siç eshte menduar deri vone, por selia e dashurise dhe emocionit, dhe se brenda zemres fizike banon zemra shpirterore.

Mr.sci. Saad Riza Gashi