Zemrat e ngurta dhe të ndriçuara

Kushdo që e kalon kohën e tij duke ndjekur gabimet dhe te metat e njerëzve të tjerë, do ta neglizhojë përmendjen e Allahut. Zemra e tij do të ngurtësohet me kalimin e kohës dhe atëherë as këshillat dhe as veprat e mira nuk do të mund ta zbusin atë.

“Ti talleshe aq shumë, saqë më harrove Mua për këtë dhe gjithmonë talleshe me ta”. (Kuran, Mu’minun :110).

Qofshin zemrat tona të ndriçuara me permendjen e Allahut xh.sh. dhe sytë tanë të drejtuar kah kënaqësia e Allahut.

E huazuar

Mr.sci. Saad Riza Gashi