Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë thotë se “Ora e Ditës së Kijametit” është “2 minuta deri në mesnatë”

Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë tha të dielën se “Ora e Ditës së Kijametit” është “dy minuta deri në mesnatë”, duke iu referuar tensioneve në rritje midis Moskës dhe Uashingtonit.

“Unë do të thosha se kjo orë tani po tregon diçka si dy minuta deri në mesnatë), por kjo nuk do të thotë se ora është e pakthyeshme dhe ‘Ora e Ditës së Kijametit’ do të fillojë të godasë,” tha Sergey Ryabkov në një deklaratë për transmetuesin shtetëror rus. Rusia-1.

“Ora e Ditës së Kijametit” është një paraqitje simbolike e mundësisë së një katastrofe globale të krijuar nga njeriu, e inauguruar në vitin 1947 nga Buletini i Shkencëtarëve Atomik, një organizatë e themeluar dy vjet më parë nga një grup studiuesish të Projektit Manhattan.

Ora, e cila vendoset nga organizata çdo vit, përdor imazhet e apokalipsit – mesnatës – dhe idiomën bashkëkohore të një shpërthimi bërthamor – numërimin mbrapsht në zero – për të paraqitur kërcënimet aktuale për njerëzimin dhe planetin.

Kohët e fundit, Buletini i Shkencëtarëve Atomik e zhvendosi “Orën e Ditës së Kijametit” në janar 2023 në “90 sekonda deri në mesnatë”, më e afërta me katastrofën globale që ka qenë ndonjëherë që nga inaugurimi i saj, të cilën ia atribuoi luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë.

“Ne duhet t’i qasemi asaj që po ndodh me përgjegjësi të plotë,” tha Ryabkov, duke shtuar se ushtria ruse duhet “të mbajë pluhurin e saj të thatë” sepse skenarët mund të jenë “shumë të ndryshëm”.

Ryabkov tha më tej se mund të vijë momenti kur Rusisë do t’i duhet të vendosë raketa bërthamore në përgjigje të veprimeve të ndërmarra nga Perëndimi, duke përsëritur vërejtjet e presidentit Vladimir Putin gjatë një parade në Shën Petersburg me rastin e Ditës së Marinës së vendit.

Javën e kaluar, Putin tha se Rusia është në “fazat përfundimtare” të zhvillimit të sistemeve të sulmit të brendshëm, duke paralajmëruar “masa pasqyre” në përgjigje të planeve të SHBA për të vendosur sisteme raketore me rreze të gjatë veprimi në Gjermani deri në vitin 2026.

Ryabkov tha se Moska nuk do t’i bëjë asnjë lëshim të njëanshëm Perëndimit për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë, duke thënë se Rusia nuk do të japë “prospekte, dhurata, lëshime apo ndonjë gjest për të qetësuar Uashingtonin”.

“Nëse ata përpiqen të imponojnë diçka në mënyrë të njëanshme përfituese

