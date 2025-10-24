Zëvendësministri i Jashtëm turk, Nuh Yilmaz emërohet ambasador në Siri

Zëvendësministri i Jashtëm turk, Nuh Yilmaz, është emëruar ambasador i ri i Turqisë në Damask të Sirisë, njoftuan burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.

Ministri i Jashtëm, Hakan Fidan ka miratuar emërime të reja ambasadorësh në disa ambasada dhe misione të përhershme turke.

Yaprak Balkan, drejtori i përgjithshëm për Marrëdhëniet Dypalëshe (Amerikën Latine), u emërua përfaqësues i përhershëm i Turqisë në BE.

Faruk Kaymakci, përfaqësuesi aktual i përhershëm i Turqisë në BE, u emërua ambasador në Luksemburg.

Përveç kësaj, Sebnem Cenk, drejtoreshë e përgjithshme për Marrëdhëniet Dypalëshe (Afrika Qendrore dhe Perëndimore), u emërua përfaqësuese e përhershme e Turqisë në Organizatën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO).

Ayda Unlu, drejtoreshë e përgjithshme për Promovimin Jashtë Vendit dhe Çështjet Kulturore, u emërua ambasadore në Podgoricë të Malit të Zi ndërsa Bilgin Ozkan, zëvendësdrejtor i përgjithshëm për Azinë Juglindore dhe Paqësorin, u emërua ambasadore në Port Moresby, Papua Guinea e Re.

