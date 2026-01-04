Zëvendëspresidentja e Venezuelës sfidon Trumpin, e quan Maduron “të vetmin president”

Zëvendëspresidentja e Venezuelës, Delcy Rodríguez, ka sfiduar deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump, duke theksuar se Nicolas Maduro mbetet “i vetmi president” i vendit.
Rodríguez akuzoi Shtetet e Bashkuara për rrëmbimin e presidentit Maduro dhe hodhi poshtë çdo pretendim se largimi i tij do të ndryshonte udhëheqjen e Venezuelës. Ajo deklaroi se institucionet e shtetit vazhdojnë të funksionojnë normalisht dhe se legjitimiteti i qeverisë nuk është vënë në diskutim.
Deklaratat e saj vijnë në mes të tensioneve të shtuara mes Karakasit dhe Uashingtonit, pas zhvillimeve të fundit që kanë nxitur reagime të forta politike brenda dhe jashtë Venezuelës. /mesazhi