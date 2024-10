Thuhet se një ditë Sulltan Muratit III, nuk i doli gjumi dhe i kaloi koha e namazit të sabahut. I mërzitur prej kësaj dhe si një formë pendimi për neglizhencën e tij, ai mori lapsin në dorë dhe shkruajti disa vargje prekëse, që kanë mbetur në histori me titullin

“Zgjohuni sytë e mi”

P. S.

Një pjesë e kësaj poezie mund të shqipërohet si më poshtë:

Zgjohuni sytë e mi prej gafletit zgjohuni

Boll fjetët sytë e mi, hapuni e zgjohuni

Azraili po pret e vdekja shumë afër qëndron

Zgjohuni nga gafleti sa nuk është vonë

Kjo jetë do ikë, kujdes mos u mashtro

Mos ji mendjemadh, fron e kurorë mos beso

Mos thuaj shtatë kontinentet i kam me siguri

Zgjohuni prej gafletit o sytë e mi

Robit Tënd Muratit, gabimet mbuloja

Gjynahun që bëri falja e mëshiroja

Nën flamurin e profetit ringjalle në kijamet

Zgjohuni sytë e mi mos rrini në gaflet

Nga: Hoxhë Ferid Piku