Zyrtarët palestinezë të shëndetësisë thonë se forcat izraelite kanë vrarë të paktën tre persona në Gaza në 24 orët e fundit.
Kolonët izraelitë shkuan sot në Khallet Athaba në Bregun Perëndimor jugor dhe pushtuan dy banesa banimi, sipas Këshillit Norvegjez për Refugjatët.
Parlamenti i Izraelit ka miratuar leximin e parë të një projektligji që do të prezantojë dënimin me vdekje për “terrorizëm”.
Mijëra njerëz morën pjesë në funeralin e Hadar Goldin, ushtarit izraelit i cili u vra dhe u kap rob në vitin 2014 gjatë ofensivës së fundit të madhe tokësore izraelite në Gaza. Mbetjet e tij u gjetën nga Hamasi javën e kaluar dhe iu dorëzuan Izraelit.
Izraeli po bllokon 1.6 milion shiringa të nevojshme për një fushatë vaksinimi për fëmijët në Gaza, thotë Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF), së bashku me gati një milion shishe formule për foshnje.
Mbrojtja Civile Palestineze ka thënë se ekipet e saj zbuluan 35 trupa në Qytetin e Gazës, të cilët u transferuan në Spitalin al-Shifa për të konfirmuar identitetin e tyre. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
