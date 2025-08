Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Punonjësit e shëndetësisë në Gaza po bëjnë një apel urgjent për dhurime gjaku, ndërsa palestinezët vazhdojnë të vërshojnë në spitale me lëndime të rënda nga sulmet izraelite në të gjithë enklavën.



Sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës kanë vrarë 41 palestinezë, përfshirë 18 kërkues ndihmash, që nga agimi, thanë burime mjekësore për Al Jazeera.



Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze thotë se forcat izraelite kanë shënjestruar katin e 8-të të selisë së saj në Khan Younis të Gazës jugore me një predhë artilerie; nuk ka pasur raport të menjëhershëm për viktima ose dëme.

Kombet e Bashkuara thonë se mungesa e karburantit në Gaza, për shkak të kufizimeve izraelite, po pengon operacionet “shpëtuese të jetës” në territor.



Numri i njerëzve që vdiqën nga uria në Gaza gjatë luftës së Izraelit është rritur në 193, me pesë vdekje të reja të konfirmuara të lidhura me urinë në 24 orët e fundit, thotë Ministria e Shëndetësisë e enklavës.



Izraeli kryen një valë sulmesh në Libanin jugor me sulme të përsëritura që synojnë një vend në një fshat në sektorin lindor të zonës kufitare.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 61,158 njerëz dhe ka plagosur 151,442.



Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së thotë se Gaza duhet të “përmbytet” me ndihma humanitare, ndërsa familjet vazhdojnë të përballen me një krizë urie të shkaktuar nga Izraeli.



Zyra e kryeministrit izraelit Netanyahu thotë se ai do të mbledhë kabinetin e tij të sigurisë nesër në mbrëmje për të diskutuar hapat e mëtejshëm për operacionin ushtarak në Gaza.



Hezbollah ka hedhur poshtë një dekret nga qeveria libaneze që i drejton ushtrisë të heqë armët e grupit, duke e quajtur atë një “gabim të madh”.