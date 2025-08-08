Dënimi global vazhdon të vërshojë ndaj planit të Izraelit për të marrë kontrollin e Qytetit të Gazës, me shefin e OKB-së, Antonio Guterres, që paralajmëron se ky veprim “shënon një përshkallëzim të rrezikshëm” që do të ketë “pasoja katastrofike” për palestinezët.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se janë raportuar katër vdekje të tjera nga uria në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të vdekjeve të lidhura me kequshqyerjen që nga fillimi i luftës së Izraelit në 201, përfshirë 98 fëmijë.
Hamasi thotë se është “gati për një marrëveshje gjithëpërfshirëse” për të liruar të gjithë robërit izraelitë në këmbim të përfundimit të luftës dhe tërheqjes së forcave izraelite nga Gaza.
Netanyahu ka “shprehur zhgënjimin e tij” për vendimin e Gjermanisë për të pezulluar disa transferime armësh në Izrael gjatë një telefonate me kancelarin gjerman Merz. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
