Të paktën 91 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi.
Mbrojtja civile e Gazës tha se forcat izraelite, për javën e dytë radhazi, kanë refuzuar të gjitha kërkesat për koordinim për të lejuar ekipet e shpëtimit në zonat ku banorët kanë kërkuar ndihmë.
Rreth 50,000 protestues kanë dalë në rrugët e Berlinit në solidaritet me palestinezët në Gaza, duke kërkuar t’i jepet fund krizës humanitare që po përkeqësohet në enklavë.
Të afërmit e robërve izraelitë të mbajtur në Gaza kanë kritikuar ashpër fjalimin e kryeministrit Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke e akuzuar atë se ofron “fjalë pa veprime”.
Shefi i Hezbollahut, Naim Qassem, ka refuzuar edhe një herë thirrjet e SHBA-së dhe Izraelit për të çarmatosur grupin libanez, duke u zotuar në vend të kësaj të “përballet me çdo projekt që i shërben Izraelit”.
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
