Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Katari ka denoncuar me “forcat më të forta” miratimin nga Knesseti të dy projektligjeve që do të shtyjnë përpara aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar dhe do të legalizojnë një vendbanim të paligjshëm.
Hapi i parlamentit izraelit drejt aneksimit të Bregut Perëndimor të pushtuar është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, tha Ministria e Jashtme turke të mërkurën, duke e quajtur atë “të pavlefshëm”.
Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë një propozim për ta lënë territorin e Gazës të ndarë, duke rindërtuar vetëm zonat e kontrolluara nga Izraeli dhe duke gjetur një mënyrë për të çarmatosur Hamasin, thuhet në një raport lajmesh.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka vendosur që Izraeli duhet të lejojë ndihmën në Gaza, duke deklaruar se nuk mund ta përdorë urinë “si metodë lufte”.
Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme izraelite thotë se Izraeli “i hedh poshtë kategorikisht” gjetjet e gjykatës së lartë të OKB-së.
Ekipet e shpëtimit dhe vullnetarët po gërmojnë nëpër shkatërrimin e përhapur në Gaza për të gjetur mbetjet e palestinezëve të zhdukur, ndërsa Izraeli mban kufizime për pajisjet e rënda që do të lehtësonin kërkimin.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza thotë se ka marrë trupat e 30 palestinezëve të tjerë të mbajtur në Izrael, disa prej të cilëve mbajnë shenja të “torturës, rrahjes, prangosjes dhe mbylljes së syve”.
Parlamenti i Izraelit miratoi një projektligj që synon të aneksojë zyrtarisht Bregun Perëndimor të pushtuar, duke nxitur dënimin se një veprim i tillë do të shkelte qartë ligjin ndërkombëtar.