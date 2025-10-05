Pritet të zhvillohen bisedime që synojnë përfundimin e luftës në Gaza me Hamasin dhe zyrtarët izraelitë në Egjipt.
Ministri i Jashtëm i Izraelit thotë se pret që ushtria izraelite të “mbetet në kontroll të zonave për të mbrojtur komunitetet” në Gaza edhe pas përfundimit të luftës.
Sulmet ajrore izraelite kanë vazhduar në të gjithë Gazën me një apartament të goditur në kryqëzimin al-Tayaran në qytetin e Gazës, duke plagosur të paktën tre persona.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se një person tjetër ka vdekur nga kequshqyerja në Gaza në periudhën e fundit 24-orëshe të raportimit.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, Ministria Palestineze e Shëndetësisë thotë se shtatë persona janë plagosur nga forcat izraelite pranë Beit Sahour, në lindje të Betlehemit.
Izraeli mohon torturimin e aktivistes suedeze Greta Thunberg pasi Flotilja Global Sumud që mbante ndihma për në Gaza u ndalua dhe para se ajo të deportohej, duke pretenduar se Thunberg “nuk u ankua te autoritetet izraelite” për keqtrajtim.
Houthit e Jemenit thonë se kanë lëshuar një raketë balistike hipersonike drejt Izraelit, e cila tha se është kapur. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë pasdite
