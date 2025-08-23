Të paktën 41 persona janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi.
Tetë persona, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga kequshqyerja në periudhën e fundit 24-orëshe të raportimit.
Trupat e 16 personave të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë dhe 111 kërkuesve të plagosur të ndihmës u sollën në mjediset shëndetësore të Gazës brenda 24 orëve.
Drejtori i Spitalit al-Shifa në Qytetin e Gazës i ka thënë Al Jazeera se 320,000 fëmijë vuajnë nga kequshqyerja. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë pasdite
