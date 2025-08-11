Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme sonte

Ushtria izraelite ka vrarë të paktën 46 palestinezë në Gaza që nga agimi i sotëm, përfshirë gjashtë kërkues ndihmash, sipas burimeve mjekësore.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, i është bashkuar dënimeve ndërkombëtare për vrasjen e gazetarëve të Al Jazeera nga Izraeli, duke bërë thirrje gjithashtu për një hetim të pavarur.
Mbrojtja Civile e Gazës raportoi se të paktën 2,500 palestinezë të plagosur janë vrarë që nga marsi si rezultat i refuzimit të Izraelit për të lejuar shumicën dërrmuese të misioneve të shpëtimit.
Fondi sovran i pasurisë prej 2 trilion dollarësh i Norvegjisë tha se po ndërpret lidhjet me menaxherët e aseteve përgjegjës për investimet e saj izraelite, pasi nisi një shqyrtim etik javën e kaluar.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha se pesë persona të tjerë, përfshirë një fëmijë, vdiqën nga kequshqyerja gjatë ditës së kaluar.
Turma palestinezësh kanë marrë pjesë në funeralet e pesë gazetarëve të Al Jazeera-s të vrarë nga Izraeli në një sulm të synuar në tendën e tyre të shtypit jashtë Spitalit al-Shifa në qytetin e Gazës. /mesazhi