Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme sonte

Më shumë se 45 palestinezë në Gaza janë vrarë nga Izraeli sot, dhe një fëmijë u shtyp për vdekje nga një paketë ndihme e hedhur nga ajri, ndërsa njerëzit vuajnë nga uria dhe kërkojnë me dëshpërim ushqim.
Familjet e të mbajturve në Gaza pritet të njoftojnë një plan për të mbyllur ekonominë përmes një greve të përgjithshme në mënyrë që të nxisin qeverinë të ndalojë luftën dhe të kthejë robërit.
Policia e Londrës tha se arrestoi të paktën 365 persona për protestën kundër një përcaktimi “terrorist” për Veprimin Palestinez, grupin që punon për të ndaluar transferimet e armëve në Izrael.
Kolonët dhe ushtarët izraelitë kanë nisur një seri sulmesh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë në shumë qytete dhe fshatra në Ramallah dhe Qytetin e Vjetër të Hebronit.
Një person u vra pasi një sulm ajror izraelit goditi një automjet në Ainata në lagjen Bint Jbeil të Libanit jugor.
Përreth botës u mbajtën protesta të shumta në mbështetje të Palestinës.