Zhvillimet e fundit në Palestinë gjatë natës

Të paktën 143 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi, përfshirë një breshëri bombash në qytetin jugor të Khan Younis që la dhjetëra të vdekur. Numri i i përgjithshëm i të vrarëve në Gaza kalon 53.000.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se Spitali Evropian në Khan Younis është jashtë shërbimit si rezultat i sulmeve izraelite, që do të thotë se kujdesi kritik për pacientët me kancer dhe të tjerët do të ndërpritet.



OKB thotë se nuk do të marrë pjesë në një operacion ndihme të diskutueshëm të mbështetur nga SHBA-të në Gaza, duke thënë se skema nuk përmbush parimet humanitare, të tilla si paanshmëria dhe pavarësia.



Huthit e Jemenit thonë se kanë qëlluar një raketë balistike hipersonike drejt Izraelit; ushtria izraelite thotë se raketa u kap. /mesazhi

Israel is showering Gaza with USA bombs. pic.twitter.com/cjGX3Jygn6 — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 16, 2025